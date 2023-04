23:18

Aquest dissabte 8 d'abril es compleix el cinquanta aniversari de la defunció de l'artista espanyol Pablo Picasso.

Les exposicions transcendiran les fronteres espanyoles. Es veuran tant a Europa com als Estats Units, on posaran rellevància en la influència de l'artista en tot el segle XX i la seva contínua referència per als artistes del segle XXI. Des d'una gran varietat d'aproximacions aquestes mostres abordaran tant la seva visió integradora del patrimoni cultural europeu, com la necessitat d'evolució constant en els llenguatges o les més recents recerques i les lectures actual de les obres de Picasso.

La celebració del 50è aniversari de la defunció de Pablo Picasso va començar el setembre passat en el Kunstmuseum de Basilea, va passar pel Metropolitan Museum of Art of Nova York i pel Musées Royaux des Beaux-Arts de París,... Fins avui dia on les exposicions es troben en el Musée national Picasso-París, en el Museo de Belas Artes da Coruña i en el Museu Nacional Centre d'Art Reina Sofia.

La celebració del cèlebre artista no és nacional sinó que és global. Si teniu l’ oportunitat aprofiteu per a assistir a una de les 50 exposicions de Picasso que ja us avisem que torna a Barcelona al juny. N'hem parlat amb en Carlos Alberdi, comissionat de la celebració del 50è aniversari de la mort de Picasso.