20:55

Ana Obregón ha estat mare per segona vegada. Després d'uns anys molt difícils per la mort del seu fill, Aless Lequio, Ana Obregón va prendre una decisió polèmica que ara s'ha fet pública. Als 68 anys, la presentadora i actriu ha viatjat fins a Miami per recollir la filla que ha obtingut per mitjà de la gestació subrogada. La recollida, a la qual la revista ¡Hola! posa imatges, va tenir lloc el 20 de març. A la portada de la revista apareix Obregón fotografiada a la sortida de l'hospital tres dies després del naixement, que va tenir lloc al Memorial Regional Hospital de Miami. A la imatge sosté en braços la seva filla, que també es dirà Ana.

Així, portat en la més estricta intimitat tot un procés de gestació subrogada als Estats Units d'una nena a qui ha anomenat també Ana. Molts es pregunten què és la gestació subrogada i si aquesta té validesa a Espanya. A més, aquest tema sempre fa parlar molt, perquè té detractors i defensors a parts iguals. Hi ha diferents tipus de gestació subrogada: la gestació tradicional o parcial, en què la gestant cedeix també els seus propis òvuls, sent inseminats per esperma de donant o de l'home interessat. D'altra banda, hi ha la gestació completa, quan la gestant només actua com a portadora, i l'embrió fecundat prové dels futurs pares.

El Govern té molt clara la seva posició i manté el cop de porta a regular a favor d'aquest tipus de practiques. Les ministres d'Igualtat, Irene Montero, de Podem, i d'Hisenda, María Jesús Montero, del PSOE de Podemos han afirmat que "És una forma de violència contra les dones".

Als Estats Units és una pràctica que està permesa i regulada, però, com ha recordat Irene Montero, a Espanya "no és legal" des del 2006. A més, la reforma de la llei de l'avortament, aprovada fa un mes, va fer un pas més en aquest sentit.

Durant l'elaboració d'aquesta llei al si del Consell de Ministres, el Ministeri d'Igualtat va arribar a plasmar per escrit que es perseguís amb penes de presó els pares que anessin a l'estranger a tenir nadons mitjançant la gestació subrogada. Encara que haguessin firmant contractes a països on fos legal. Tot i això, el Ministeri de Justícia el va frenar i aquesta part del text va ser finalment suprimida.