La pel·lícula explica com es van guanyar els primers drets LGTBI a Espanya després de patir 36 anys la dictadura franquista.

‘Te estoy amando locamente’ és un film que ens situa a Sevilla de l’any 1977. En aquest moment, es troba una Espanya canviant, ja que ve de patir 36 anys de dictadura franquista.

En aquest sentit, ens trobem a en Miguel, un jove sevillà que veu el rebuig que causen els homosexuals i, per aquest motiu, decideix unir-se a un grup de joves disposats a lluitar pels drets de les persones LGTBI en una època on està prohibit ser diferent a la resta. I la seva mare, la Reme, tot i que al principi es va sorprendre en saber que el seu fill era homosexual, es bolca amb ell i l’intenta ajudar en el seu camí per reivindicar els drets LGTBI davant d’un barri que els hi dóna l’esquena. Així doncs que, en aquesta pel·lícula, es recupera el fet real de la primera marxa de l’Orgull LGTBI a Andalusia.

En parlem amb el director, l’Alejandro Marin i l’actor Omar Banana que interpreta a en Miguel.