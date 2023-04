32:12

Un llibre històric-periodístic construït a partir de fonts úniques i de documents inèdits.

El cert és que del fallit procés independentista de Catalunya, conegut com el procés, no s’ha explicat res i, per aquest motiu, Pilar Urbano (periodista veterana amb un inigualable currículum d’investigació en temes polítics) presenta un document històric-periodístic, en forma de llibre, que ha construït amb fets reals, però sense oblidar la subjectivitat.

‘El Alzamiento’ comença amb el judici del procés independentista, i al llarg de les pàgines s’hi troben molts secrets: les reunions, els contactes a l’ombra, les conspiracions de certs poderoses que, des de fora d’Espanya, van posar els seus ulls en el fruit d’una Catalunya independent, el factor humà que sovint queda fora del focus de la notícia...

Parlem amb l’autora d’aquest llibre, la Pilar Urbano, per tractar d’aquest relat construït a partir de fonts úniques i documents inèdits.