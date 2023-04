24:54

Elvira Lindo i Daniela Fejerman, codirectores, i Pedro Mari Sánchez, actor, ens parlem d'aquesta pel·lícula.

Després del seu èxit al passat Festival de Màlaga, on va ser la pel·lícula d'inauguració, aquest divendres, 28 d'abril, arriba als cines ‘Alguien tiene que cuidar de mi’, una pel·lícula de Daniela Fejerman i Elvira Lindo, en el seu debut com a directora.

És una història sobre tres generacions d'actrius que interpreten Aura Garrido, Emma Suárez i Magüi Mira. I en què també intervenen altres actors de renom com Pedro Mari Sánchez, Francesc Garrido i Víctor Clavijo.

La pel·lícula retrata les complexes relacions familiars entre una àvia, una mare i una filla dedicades a la interpretació. Magüi, l'àvia representa l'excel·lència del teatre, l’èxit, la dedicació i la experiència. D’altra banda hi ha la Cecilia, la mare, que és l'ovella negra, que s'ha allunyat del llegat familiar i va coquetejar amb el cabaret -i amb les drogues- als 80; i per últim la Nora, la néta, la més jove que continua el llegat familiar al món de la interpretació, però té com a referent la seva àvia més que la seva mare.

Tracta de la gelosia, les rivalitats i els malentesos que hi ha dins una mateixa família. I, també bregar amb els problemes i l’estil de vida que no pertoquen i que fa trontollar, no només la relació amb la seva mare, sinó que també fiança la relació amb la seva àvia.