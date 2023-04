Nou S.O.S del sector agrícola català per la sequera

13:57

Els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya han avisat que hi haurà manca d¿aliments frescos de proximitat si continúen les restriccions d¿aigua.

Aquest matí a Horta de Lleida, els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya han tornat a alertar sobre els efectes negatius de la sequera en el sector agrari. Han avisat que aquesta situació pot generar manca d’aliments frescos de proximitat si continúen les restriccions d’aigua. De fet ja podem parlar obertament d’un SOS desesperat de l’agricultura catalana. L’extrema falta de pluja ja ha afectat de forma molt greu els conreus de secà. El cereal sembrat en aquests camps on no arriba el rec es dóna per perdut. Els pagesos calculen que això tindrà un impacte de 70 milions d’eurus.

I si donem una mirada més global, més enllà de Catalunya la situació és igual de greu. La sequera asfixia ja el 60% del camp espanyol i ha produït pèrdues irreversibles a més de 3,5 milions d’hectàrees de cereal de secà.

Aquest matí en roda de prema els Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya han tornat alertar d’aquesta situació i han denunciat que l’administració no ha fet els deures. Segons el JARC manquen dessaladores, augmentar el volum d’aigua regenerada, ajuts perquè els agricultors puguin invertir en sistemes de reg més eficients i sistemes antifuites en granges. S’ha ajornat massa la modernització del regadiu, i cal invertir més en recerca en tecnologies aplicables a l’eficiència amb els recursos hídrics.

N'hem parlat amb el Martí Costal, cap sectorial d'aigua de JARC.