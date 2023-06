23:12

Ho comentem amb Robert Casajuana, economista soci de SLM i director acadèmic d¿ISEFI.

Alemanya, la primera economia d'Europa i que partint el 1945 d'un estat de destrucció, causat per la segona guerra mundial, va anar entrant gradualment en un supercicle econòmic de creixement que l'ha portat a ser la fàbrica d'Europa i una de les més grans del món, s'enfronta avui a un greu problema demogràfic de manca de força laboral que si no es resolgués la portaria a limitar i condemnar el seu PIB a l'1% anual durant dècades. L'actual força laboral de 47 milions de treballadors ja ha arribat al seu bec i, si no es busquen alternatives, començarà a baixar els propers anys. Aquest problema ja es va afrontar a finals del segle passat, però gràcies a la incorporació gradual de la dona al mercat laboral i de la contínua arribada d'immigrants es va poder solucionar. Tot i això, el problema avui és més gran perquè coincideix amb la propera jubilació d'una massa important de treballadors com són els baby boomers, nascuts sobretot a la dècada dels 50. Si no es prenen mesures per frenar o reduir aquesta sagnia demogràfica, es estima que només en la propera dècada la reducció de la força laboral a Alemanya serà de més de 3 milions de treballadors, prop del 7% del total actual.