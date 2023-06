11:38

Un de cada deu candidats a una oferta laboral abandona el procés de selecció sense avisar.

Doncs així és, tot i que Espanya tingui una de les tases d’atur més elevades d’Europa, es produeix molt de ghosting laboral: una pràctica on el candidat d’una feina abandona el procés de selecció i no tornen a contestar les trucades de l’empresa.... o, inclòs, després de ser escollits pel lloc de treball, mai arriben a ocupar-lo.

Aquest fenomen s’ha intensificat en els darrers dos anys i són pràctiques més habituals entre las generacions millennial i Z, i l'hosteleria, restauració i comerç són els sectors més afectats. Però és cert que sempre hi ha algun motiu per rebutjar una oportunitat laboral i, una enquesta realitzada per la companyia de recursos humans Nexian ha identificat els factors més freqüents perquè es produeixi aquesta situació: el principal detonant, amb un 34% dels vots, és per les males referències, per la reputació de l’empresa, el 26% perquè no es compleixen les expectatives salarials, també el 26% per la falta de comunicació amb el procés de selecció i el 14% per la falta d’empatia amb l’entrevistador.

Parlem amb Sara Nogales, responsable de l’àrea de selecció de Nexian.