L'Agrupació Fotogràfica de Catalunya celebra el centernari amb una exposició i un llibre que recopilen unes 90 fotos originals de l'epoca.

L’Agrupació Fotogràfica de Catalunya està de celebració, ja que compleix 100 anys des de la firma dels estatuts de l’associació.

L’Associació va néixer al 1923, en un moment de gran apogeu del moviment excursionista en el qual la fotografia tenia un paper molt important i, per aquest motiu, en els seus inicis la natura tenia molt de protagonisme. I arriba fina avui dia.

I per aquest motiu, per aquest centenari, l’Arxiu Fotogràfic l’ha commemorat amb l’exposició ‘Del pictorialisme a la modernitat’ i també, amb un llibre, on es mostren fotografies de diferents èpoques. I tan a l’exposició com a llibre es desplega un total de 90 fotografies originals amb molts dels grans nomes de la fotografia catalana com: Francesc Català-Roca, Oriol Maspons, Joan Colom, entre altres.

Parlem amb Pere Puigdollers, president de l’Agrupació Fotogràfica de Catalunya per saber més sobre aquesta exposició, aquest llibre i, òbviament, sobre aquest centenari.