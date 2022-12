Com afrontar el càncer dins l'àmbit laboral

21:40

Les empreses no tenen prou en compte el suport als seus treballadors amb càncer

La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer (FECEC) sol·licita al Congrés dels Diputats que finalitzi el termini de presentació d’esmenes a la Proposició de Llei que ha de millorar la protecció social i laboral de les persones a qui els ha estat diagnosticada una malaltia greu o un càncer. Es tracta d’una norma que ha de millorar molts aspectes relacionats amb la reincorporació a la feina d’aquelles persones que han patit càncer o malalties limitants. El tràmit d’aquesta llei es es troba bloquejada al Congrés dels Diputats i no tira endavant.

La Federació Catalana d’Entitats contra el Càncer demana que la reincorporació progressiva a la feina de les persones que han patit un càncer no vagi acompanyada d’una reducció de salari. També sol.licita que es modifiqui el que fa referència a la reserva del lloc de treball durant quatre anys per a les persones en situació d’incapacitat. La federació demana que durant aquest període de reserva no se suspengui la relació laboral i aquest temps compti a l'efecte d'antiguitat.

Per cert que La FECEC va presentar el mes de juny els resultats del 1er Baròmetre “Càncer i Treball a Catalunya”. En aquest estudi, es va recollir l’opinió de prop de 1.000 persones treballadores sobre la seva percepció d’un diagnòstic de càncer dins una empresa. El principal dels resultats va ser que un 47% dels enquestats opina que l’empresa dona poc o cap suport a les persones amb càncer.