23:30

Jordi Royo, director clínic de Amalgama7, ens explica que l'edat de consum ha baixat als 12 anys i que acostumen a tenir dèficits a nivell psicològic i neurocognitiu.

Una revista científica, International Journal of Mental Health Addicion, va fer un estudi que deia que el 70% de les pesones ateses per poblemes de salut mental o addiccions té tots dos problemes de manera simultània.

Per aquest motiu, Amalgama7, que és una entitat especialitzada en l'atenció terapèutica i educativa per adolescents, joves i les seves famíliesm ha publicat les xifres dels joves que han estat atesos durant el darrer any, i revelen que, tres de cada quatre nois i noies (75%) han estat atesos per aquesta entitat presenten un probleme de salut mental que emergeix en tractar el trastorn per ús o abús de substàncies.

Ho comentem amb Jordi Royo, director clínic de Amalgama7.