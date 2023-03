20:24

Barcelona inicia els tràmits per construir el nou Centre d¿Acollida d¿Animals de Companyia.

Fem un repàs per les diferents problemàtiques que hi ha amb els animals de companyia, comencem pel positiu: La Comissió d’Ecologia, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona ha aprovat el projecte per construir un nou Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona. Es construirà a Montcada i Reixac i serà un punt de referència per les polítiques de benestar animal.

També parlarem d’una decisió del Parlament de Catalunya que deixa sense protecció ni control sanitari a les agrupacions de menys de 15 gossos, ja que no tindran l’obligació de tramitar la sol·licitud de nucli zoològic i només hauran de complir amb una declaració responsable.

A més, cada vegada hi ha menys veterinaris i que, el suïcidi entre ells, continua a l’alça. De fet, un estudi confirma que el suïcidi de veterinaris homes és d’un 1,6 superior a la població general i un 2,4 si es tracta de dones.

I, per últim, veurem les claus per saber si el teu gos és feliç segons la ciència i farem justícia per Oddie, un gos de que va ser matat a puntades davant la seva propietària de 12 anys, mentre el treia a passejar.

Ens ho explica l’antrozoologa, Paula Calvo.