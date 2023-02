17:00

Parlem amb Javier Jaén, Responsable del programa de persones refugiades de la Creu Roja a la Província de Barcelona.

La Creu Roja ha donat una segona oportunitat a molts dels refugiats que han arribat a Catalunya: 46.566 atesesos, 20.791 acollides a l'àrea d'inclusió, 11.500 àrees de socors. Javier Jaén, responsable del programa de persones refugiades de la Creu Roja a la Província de Barcelona explica com ha estat el procès d'acollir les persones que van deixar les seves vides enrere i com han ajudat a donar respostes a aquelles necessitats més bàsiques, com on aconseguir menjar i allotjament.