Avui acaba el termini per sol·licitar el vot per correu

14:57

Correus assegura que ja ha rebut més de 2,3 milions de peticions per tenir dret a votar per correu.

El termini per sol·licitar el vot per correu per les eleccions generals finalitza avui dijous 13 de juliol, tot i que els ciutadans tindran fins el pròxim 20 de juliol per poder depositar el vot en qualsevol oficina de Correus.

Una vegada es sol·liciti el vot per correu ja no es podrà exercir de forma presencial. En aquest sentit, l’anomalia de celebrar unes eleccions enmig de les vacances han disparat el nombre de sol·licituds i Correus assegura que fins ahir a la tarda ja va rebre 2,3 milions de peticions.

Les aglomeracions d’aquesta setmana a les oficines fa que Correus ampliï l’horari de les seves oficines: a partir d’avui, oferiran el servei fins les deu del vespre. La companyia també ha anunciat que totes les oficines de Madrid capital i Barcelona capital obriran el dissabte 15 de 9 a 21, i el diumenge 16 des de les 9 fins les 14. A aquestes apertures s’uniran oficines de tota Espanya, particularment de zones turístiques costeres on es preveuen major afluència. Per un altre costat, això també significa que Correus augmenti la xifra de contractacions per garantir un bon servei.

Parlem amb Miguel Ángel Belmonte, professor de Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliba CEU.