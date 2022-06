59:28

Foto: Johnny Clez

El viaje está a punto de finalizar. Hemos recorrido diferentes países, culturas y épocas; hemos conocido creadores, intérpretes y observadores geniales de muy diversa índole; hemos aprendido (he aprendido) muchísimo de esta experiencia que guardaré en mi álbum de emociones y sentimientos. El primer programa lo comencé allá por el 2 de octubre. En su introducción comenté que la danza……

Hoy 25 de junio, estoy más convencido que nunca de esas afirmaciones y del valor de la música y la danza como elementos de pasión vital, de engarce cultural, de “sigue sorprendiéndome”. Eso es lo que he intentado a lo largo de estos nueve meses de emisión. No sé si lo habré conseguido: al menos lo he intentado abriendo una ventana que pienso sigue siendo muy necesaria en este país y más en un medio público. Viva la música para danza, Viva "Danza en Armonía".