Foto: Agathe Poupeney Fondo: Ópera National de París

Dice Maya Pliesitskaya de Maurice Bejart lo siguiente.

"Con Maurice Bejart he redescubierto el trac, la emoción de la debutante. Él me ha hecho arriesgar lo que había descubierto en mí o dentro de mí. ¡De esto a ejecutar en público ciertas figuras, ciertos movimientos, el camino es largo! ¡Y lo he hecho!

Béjart es un coreógrafo extraordinariamente moderno, capaz de pensar como un filósofo. Es un brujo que fascina y obtiene todo aquello que desea de una bailarina".

Hoy aterrizaremos en el planeta Bejart, un lugar que no deja de deparar sorpresas. Bienvenidos a la fiesta del genio Bejart.