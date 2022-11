59:55

Putumayo Presents Euro Lounge:

Thievery Corporation With LouLou “Un Simple Histoire”

S-Tone Inc.”Limbe”

Mambotur “Salpica”

Bossa Nostra “Jackie”

Daniele Silvestri “Sempre Di Domenica”

Ilhan Ersahin “Girl”

Gabin “Sweet Sadness”

Vanja Lazarova “Stojne Bre Mome Kocansko”

Gare Du Nord “How Was It For You?”

Mastretta “El Último Habitante Del Planeta”

Bandabardo “Non Sarai Mai”

Arling & Cameron “Voulez-vous?”

Blues Beat Sessions (compiled by Alex Van Loy):

Mum “Boychild”

Joseph Malik “Take It All And Check It All About”