01:00:28

O’o “Touche”:

”Aquamarine”

”Moon”

”Touche”

”Somewhere”

”Spin”

”Serment”

”The One”

”Indigo”

”Dorica Castra”

”Lost”

”Tohu-Bohu”

Sharon Van Etten “We’ve Been Going About This All Wrong”:

”Home to Me”

”Born”

”Come Back”

”Darkish”

”Far Away”