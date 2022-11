58:59

Rough Guide to World Music Volume One: Africa, Europe The Middle East Volume One:

Ismael Lô “Tadieu Bone”

Nothembi Mkhwebane “Khalimani”

Aster Aweke “Yaz-Oh (Grab It, Get It On)”

Cesaria Evora “Cize”

Oliver 'Tuku' Mtukudzi “Neria”

Franco & OK Jazz “On Entre OK, On Sort KO”

Taj Mahal & Toumani Diabate “Kulanjan”

Salamat “Samara”

Dahmane Elharrachi “Ya Rayah”

Ziryab Trio”Longa Riad”

Wimme “Gierran”

António Chainho With Marta Dias “Fadinho Simples”

Norma Waterson “Reply To Joe Hines”

Muzsikás “Dunántuli Friss Csárdások”