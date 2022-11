01:00:07

Cappuccino Grand Café Lounge - Pepe Link Selection Vol. II:

Chet Baker “Let's Get Lost”

Toquinho & Vinícius De Moraes “Carta Ao Tom 74”

Povo Feat. Trine-Lise Væring “Perfect Day”

Lizz Wright “I'm Confessin”

Sawa Kobayash “Patience”

Nicola Conte “Sea And Sand”

Les Nubians ”Que Le Mot Soit Perle”

Donati “A Casa Do Querer”

Azymuth “Demais”

Camiel “Trying To Get To You”

Pete Mo “Pearls”

Jimpster “State Of Mind”

Terry Callier “Paris Blues”

Charlie Haden “El Ciego (The Blind)”

Deodato “Pavane For A Dead Princess”