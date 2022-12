59:11

Ziriguiboom - The Now Sound Of Brazil 2:

Bebel Gilberto “Simplesmente” (Tom Middleton Balearic Remix)

Bebel Gilberto “Cada Beijo” (Thievery Corporation Remix)

Bossacucanova “Samba Da Minha Terra” Feat. Zuco 103

Bossacucanova “Essa Moça Tá Differente” Feat. Simoninha

Apollo Nove “Inexplicata” feat. Céu

Cibelle “Esplendor”

Cibelle “Meu Amor”

Celso Fonseca “Por Acaso Pela Tarde”

Celso Fonseca ”Atlântico (Da Lata Remix)

DJ Dolores “Trancelim De Marfim Featuring – Isaar

DJ Dolores “Trancelim De Marfim (Apollo 9 Remix)

Zuco 103 “Eu Nasci No Brasil (Primal View Remix)

Zuco 103 “Love Is Queen Omega Feat. Lee "Scratch" Perry