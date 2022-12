58:58

La cantante Tierney Sutton con canciones brasileñas como 'Chorado', de Guinga, 'Doralice', de Dorival Caymmi, o 'Triste', de Jobim, y 'Beautiful love' en su disco 'Paris sessions 2'. El guitarrista Fabiano do Nascimento con 'Noite', 'Corrida', 'Rio Tapajós' e 'Ykitu', que significaría "viento" en un idioma amazónico y da título a su cuarto disco. El cantante y compositor Arnaldo Antunes y el pianista Vitor Araújo firmaron el disco 'Lágrimas do mar', con la canción que le da título, 'Fim de festa' y 'Manhãs de love', y el clarinetista Ivan Sacerdote y el guitarrista Felipe Guedes el directo 'Festival de jazz do Capão' en el que tocan 'Futuros amantes', de Chico, y 'A outra banda da terra' de Caetano. Cierra el vibrafonista Erik Charlston con 'Voz e vento' de Hermeto Pascoal.