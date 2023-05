58:33

El saxofonista Wayne Shorter con Weather Report en los discos 'Mysterious traveller' ('Nubian sundance'), 'Black market' ('Black market', 'Barbary coast', 'Cannonball', 'Elegant people') y 'Heavy weather' ('A remark you made', 'Birdland') y con Milton Nascimento en 'Native dancer' ('Beauty and the beast', 'From the lonely afternoons', 'Miracle of the fishes').