58:35

Seis años después de la edición en 2016 de 'Brasil L.I.K.E', disco de la cantante brasileña y el contrabajista estadounidense, se publicó 'Brasil L.I.K.E' versoes' con los mismos clásicos pero cantados en portugués: 'Noite e dia' (Night and day), 'Meus olhos só vêem você' (I only have eyes for you), 'Desejo amor' (Que reste-t-il de nos amours), 'Leve-me' (All of me), 'Raia o luar' (How high the moon) y también 'Se todos fossem iguais a você' que, en el disco anterior, estaba en inglés ('Someone to light up my life'). 'Make someone happy', en el último disco del guitarrista Ralph Towner 'At first light', y más 'standards' en el nuevo disco de Rickie Lee Jones 'Pieces of treasure': 'On the sunny side of the street', 'Just in time', 'All the way', 'Here´s that rainy day' y 'September song'. Y del primer disco de Gabriel da Rosa, 'É o que a casa oferece', sus canciones 'Jasmim parte 2', 'So you can see me' y 'Cachaça'. Despide el Large Ensemble de Gaia Wilmer con 'Sete anéis' de Gismonti.