Ladysmith Black Mambazo ('Wonke amehlo azokumbona'), Mahotella Queens ('Kazet'), Tumi & The Volume ('Limpopo'), Marcus Wyatt ('Prayer for Nkosi part. 2'), Hugh Masekela ('Molumpelo'), Abdullah Ibrahim ('Abide', 'Dreamtime'), Miriam Makeba ('African sunset', 'Thulasizwe'/'I shall be released' -con Nina Simone-), Zoë Modiga ('Kwasukasukela', 'Lengoma'), Nibs Van der Spuy ('Shaded in blue') y Zim Ngqawana ('Ebhofolo').