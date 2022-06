59:04

Tras 60 años de conciertos, y camino de los 80 que cumplirá en octubre, Milton Nascimento se despide de los escenarios con la gira 'A última sessão de música'. Le escuchamos en grabaciones de 'A última sessão de música', 'Milagre dos peixes', 'O cio da terra', 'O que será' -con Chico Buarque-, 'O vendedor de sonhos' -con Paul Simon-, 'Only a dream in Rio' -con James Taylor-, 'Clube da esquina nº2', 'Minas', 'Ponta de areia', 'La bamba' -con Herbie Hancock y Naná Vasconcelos-, 'Novena' y 'Veracruz' -con Hancock, Pat Metheny, Ron Carter y Jack DeJohnette- y 'From the lonely afternoons' -con Wayne Shorter-.