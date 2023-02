Cuando los elefantes sueñan con la música

58:25

'Your mother should know', el nuevo disco de piano solo de Brad Mehldau, grabado en concierto en París y dedicado a los Beatles, contiene canciones como 'I am the walrus', 'Your mother should know', 'For no one', 'Baby´s in black', 'She said, she said', 'Here, there and everywhere' o 'Maxwell's silver hammer'. Pero también 'Life on mars?', de David Bowie, que suena en una grabación del Metropolitan Jazz Octet con el cantante Paul Marinaro, junto a 'Space oddity' o '5.15. The angels have gone', en el disco del octeto de Chicago 'The Bowie Project'.