Cuando los elefantes sueñan con la música

Tres piezas de un nuevo disco del Tropical Jazz Trio que se titula 'On peut parler d´autre chose': 'A casa de la socera', 'Dindé' y 'Papa doble'. Del disco de caboverdiano Mário Lucio 'Migrants' las canciones 'Migrants (Shakespearience)', 'Querença' y 'Dos amigos', Del disco 'Where you wish you were', de Bill Laurance y Michael League, 'Round house' y 'Kin'. La brasileña afincada en Italia Ligia Franca firma 'Espontáneamente' con canciones como 'Kalú', 'Sentado à beira do caminho', de Roberto Carlos, o 'Tu si na cosa grande' de Domenico Modugno. Despide en solitario el pianista francés Baptiste Trotignon con el clásico 'Body and soul'.