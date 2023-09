58:45

El trompetista estadounidense Chris Botti tocando con una London Session Orchestra 'La belle dame sans regrets' -con la voz de Sting-, y clásicos del cancionero estadounidense como 'When I fall in love', 'My romance', 'Let´s fall in love' o 'Here´s that rainy day' -con Rosa Passos-, y en concierto en Boston, también con orquesta y el violonchelo de Yo-Yo Ma, 'Cinema Paradiso'. La cantante italiana Mafalda Minnozzi con 'Águas de março', 'E penso a te' y 'Estamos aí' y la cantante, compositora y acordeonista brasileña Lívia Mattos con 'Apneia' y 'Coração é um músculo'. Despide el pianista portugués Julio Resende con 'Fado poinciana. Para Ahmad Jamal' de su próximo disco 'Sons of revolution'.