Cuando los elefantes sueñan con la música

Rickie Lee Jones firma con 'Pieces of treasure' un disco de 'standards' del gran cancionero estadounidense de los años 30, 40 y 50 como 'Just in time', 'There will never be another you', 'One for my baby', 'They can´t take that away from me' o 'All the way'. Música cinematográfica en 'Rollin', el nuevo disco del trompetista suizo Erik Truffaz, con 'Le casse', ''Quel temps fait-il à Paris?', 'Ascenseur pour l´échafaud' y 'La strada'. Y canciones del último disco de la brasileña Adriana Calcanhotto 'Errante': 'Prova dos nove', 'Larga tudo', 'Quem te disse?', 'Reticências' y 'Horário de verão'. Despide el guitarrista carioca Zé Paulo Becker con 'A viagem de volta'.