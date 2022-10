59:02

El saxofonista Houston Person abriendo, con la grabación en la Cité de la Musique de París de 'Only trust your heart' de Benny Carter, un programa con Madeleine Peyroux ('J´ai deux amours', 'I´ll be around', 'Dance me to the end of love', 'Don´t wait too long'), Toquinho ('Boca da noite', 'Carta ao Tom 74', 'Cotidiano 2', 'Aquarela'), Yamandú Costa & Alessandro Penezzi ('Saracoteco', 'Samba pro Rafa') y Tiago Iorc ('Desconstrução', 'Nessa paz eu vou', 'Tua caramassa').