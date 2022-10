58:50

El saxofonista Houston Person con 'Only trust your heart' de su disco 'Live in Paris'; el cantante y compositor Bruno Capinan con 'Ode ao povo brasileiro', 'Deuses deusas', 'Mafuá' y 'Meu preto' de su disco 'Tara rara'; la clarinetista Anat Cohen con 'O boto', 'Boa tarde, povo' y 'Frevo' de su disco 'Quartetinho' y la cantante Camille Bertault y el pianista David Helbock con 'Frevo', 'Good morning heartache', 'Aide-moi' y 'New world' del disco 'Playground'.