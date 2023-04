Cuando los elefantes sueñan con la música

58:45

En 'Simple song', el nuevo disco de Sylvain Luc, el guitarrista francés toca en solitario canciones como 'Over the rainbow', de la película 'El mago de Oz', 'Waltz for Debby', de Bill Evans, 'Josie', de Steely Dan, 'Julia', de John Lennon, 'My sweet lord', de George Harrison, y 'Valsa' de João Gilberto. Del disco 'O futuro é mais bonito', de la cantante y compositora brasileña Anna Setton, 'Saudade é pouco', 'Amor e sal' y 'Sweet as water'. Y del disco de la cantante estadounidense Lizzie Thomas 'Duo encounters' clásicos como 'Love for sale' -con el pianista Helio Alves-, 'After you who?' -con el pianista John Di Martino, 'Smile' -con el guitarrista Guilherme Monteiro-, 'Both sides now' -con el guitarrista Ron Affif- y 'Nature boy' -con el percusionista Café-. Abre el trompetista suizo Erik Truffaz con 'Quel temps fait-il à Paris?', de la película 'Las vacaciones de Monsieur Hulot', en su nuevo disco 'Rollin', y despide el guitarrista brasileño Zé Paulo Becker con 'Otro mundo'.