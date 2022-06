58:40

Del primer disco instrumental del veterano pianista y cantante Ben Sidran 'Swing state', grabado en trío, 'Lullaby of the leaves', 'Laura' y 'Ain´t misbehavin'. Del disco de los cuatro jóvenes cariocas de Bala Desejo 'Sim sim sim' las canciones 'Nesse sofá', 'Baile de máscaras' y 'Lua comanche' y del disco del guitarrista y vocalista de Brasilia Daniel Santiago 'Song for tomorrow' los temas 'O que valerá' -con Joshua Redman-, 'Clara manhã' -con Aaron Parks- y 'Mundo -con Pedro Martins-. Del disco de Melody Gardot y Philippe Powell 'Entre eux deux' los cortes 'What of your eyes' y 'Plus fort que nous'. Despide la pianista Stefania Tallini con 'A veva' acompañada por Gabriel Grossi (armónica) y Jaques Morelenbaum (violonchelo).