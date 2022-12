58:56

Del dúo que forman Natalie Cressman (trombón y voz) y Ian Faquini (guitarra y voz) en su disco 'Autumn whispers' sus obras 'Afoxé pra Oxum', 'Benção de Iansã' y 'Segredo de Dadá'. Del dúo de piano y violín Olheten Gomide en su disco 'Brasis' los instrumentales 'Vaidoso', de Dilermando Reis, 'Meu pai', de Guinga, y 'Debussyana' y 'Desvairada' de Garoto. Del dúo del clarinetista Gabriele Mirabassi y el acordeonista Simone Zanchini en el disco 'Il gatto e la volpe' las piezas 'Chisciotte', 'Our Spanish love song' y 'Um Tom para Jobim'. Y del dúo de piano y trompeta Enrico Rava y Fred Hersch en su disco 'The song is you' el 'Retrato em branco e preto' de Jobim.