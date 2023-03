58:37

De nuevo disco del compositor y cantante brasileño Carlos Careqa, 'Somos todos estrangeiros', la canción que le da título, 'Sangue novo', 'Falsa dança', 'Vincent' y 'Sansão'. Del disco del trompetista francés Nicolas Folmer 'Michel Legrand stories' su 'Michel Legrand et moi' y obras del maestro como 'How do you keep the music playing', 'What are you doing the rest of your life' y 'You must believe in spring'. Abre la violinista Sara Caswell con 'O que tinha de ser', de Jobim, y cierra el clarinetista Eddie Daniels con 'Baião malandro' de Gismonti.