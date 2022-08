59:08

Las inéditas 'Todo mundo', 'Tantas vidas' -con Mônica Salmaso-, 'Brasileiras cançoes' y 'Não deu certo (mas foi divertido)' son canciones del nuevo disco que acaba de publicar Joyce Moreno. Música de John Zorn en el disco 'Perchance to dream' con composiciones como 'A secret twilight' o 'Lacrimosa'. Del homenaje de Somi a Mamá África, 'Zenzile. The reimagination of Miriam Makeba', 'Umhome', 'Hapo zamani'. 'Love tastes like strawberries' -con Gregory Porter-, 'Pata pata' y 'Malaika'. Despide el pianista Nduduzo Makhathini con 'Unanakanyamba'.