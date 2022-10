58:50

El nuevo disco de Snarky Puppy se titula 'Empire Central', se grabó en Dallas, la ciudad que vio nacer a la banda, y contiene temas como 'Fuel city', 'Broken arrow', 'Take it!' o 'Trinity'. Las voces de la argentina Roxana Amed en 'Unánime' ('Agua y vino', 'Dos tribus') y Samara Joy en 'Linger awhile' ('Can´t get out of this mood', 'Guess who I saw today', 'Misty'). Despide el pianista surafricano Nduduzo Makhathini con 'Abantwana balanga' de su disco 'In the spirit of Ntu'.