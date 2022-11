Cuando los elefantes sueñan con la música

58:59

El baterista Duduka da Fonseca con su disco 'Yes!!!' y 'Samba novo', de Durval Ferreira, y 'Viver de amor', de Toninho Horta, autor también de 'Bons amigos' que han grabado la cantante Aubrey Johnson y el pianista Randy Ingram en su disco 'Play favorites' junto a clásicos estadounidenses como 'If I should leave you' o 'If ever I would leave you'.

Giovanni Mirabassi New York Trio con su disco homenaje a Michel Legrand, 'The sound of love', y las canciones 'What are you doing the rest of your life' -instrumental- y 'Les moulins de mon coeur' -con la voz de Tatiana Eva-Marie-. Y la cantante chilena Claudia Acuña con su disco 'Duo' y 'Eclipse de luna' -con el contrabajista Christian McBride-, 'Júrame' -con el pianista Fred Hersch- y, a capella, 'Crystal silence' que escuchamos para terminar en la grabación original de Chick Corea, hace 50 años, para el disco 'Return to forever'.