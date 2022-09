59:01

Ivan Lins grabó en 1980 su canción 'Setembro' que, nueve años después, Quincy Jones recuperó con las voces de Sarah Vaughan y el grupo Take 6 para su disco 'Back on the block'. Del nuevo disco de Bruno Capinan, 'Tara rara', las canciones 'Ode ao povo brasileiro', 'Deuses deusas' y 'Meu preto'. 'Serotonina' es el título de un nuevo disco de João Donato y contiene temas como 'Simbora', 'Doce de amora' o 'Bombons'. Y Joyce Moreno ha publicado 'Brasileiras cançoes' con 'Todo mundo', la canción que le da título, 'O sopro do mar' y 'Não deu certo (mas foi divertido)'. Cierra 'Introit', música de John Zorn, que han grabado Bill Frisell, John Medeski, Kenny Wollesen y Brian Marsella.