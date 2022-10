58:45

Del disco 'Linger awhile', de la cantante Samara Joy, las canciones 'Can´t get out of this world', 'Guess who I saw today', 'Sweet pumpkin' y 'I´m confessin that I love you'. El contrabajista francés Henri Texier ha grabado 'Round midnight' y 'Bésame mucho' en su disco en trío 'Hetroklite lockdown'. Del disco "olvidado" de 1977 de Joyce Moreno, con arreglos de Claus Ogerman, 'Natureza', los temas 'Moreno', 'Descompassadamente' y 'Mistérios' y de su reciente 'Brasileiras cançoes' la canción 'Todo mundo'. Despide el trío SR9 con Camille y su versión de 'Happy' de Pharrell Williams.