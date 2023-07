Cuando los elefantes sueñan con la música

58:51

Rubén Blades -que cumple años el 16 de julio- está de gira por España acompañado por Roberto Delgado Big Band. Conciertos en Barcelona, Lanuza, Madrid, Jerez, Marbella, Cartagena, A Coruña y Tenerife. Le escuchamos con la orquesta panameña en 'Paula C', 'Mambo Gil', 'Ya no me duele', 'Watch what happens', 'The way you look tonight', 'Do I hear four?', 'Arayué', 'Apóyate en mi alma', 'Nadie sabe', 'La marea' y '¿Adónde?. Y con Jazz at the Lincoln Center Orchestra de Wynton Marsalis en 'Too close for comfort' y 'I can´t give you anything but love'.