Se publica ahora el disco que el panameño Rubén Blades grabó hace once años en compañía de los brasileños del cuarteto Boca Livre con canciones como 'Sin tu cariño', 'Juana mayo', Dime' o 'Aguacero'. Del disco de la pianista italiana Stefania Tallini 'Brasita', con el armonicista Gabriel Grossi y el chelista Jaques Morelenbaum, 'A veva' y 'Olha Maria' y del disco de la también italiana, cantante y pianista, Silvia Manco 'Recado bossa nova' las canciones 'Like a lover', 'James' y 'Love dance'. Dos clásicos del cancionero estadounidense, 'Memories of you' y 'In the wee small hours' que da título al disco del pianista argentino Carlos Franzetti. Despide el percusionista venezolano Luisito Quintero con 'Los gaiteros' de su reciente 'Third element revisited'.