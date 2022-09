58:34

Del histórico 'Kind of blue' de Miles Davis 'So what', 'Blue in green' y 'All blues'. Otra de las obras del disco de Miles, 'Flamenco sketches', la ha recuperado la cantante y compositora argentina Roxana Amed acompañada por la guitarra de Niño Josele para su disco 'Unánime' en el que ha incluído 'Água e vinho', de Egberto Gismonti, con la guitarra de Chico Pinheiro, y de Ignacio Cervantes, 'Los tres golpes' y 'Adiós a Cuba', con el piano de Chucho Valdés. Cierra Chucho con Paquito D´Rivera y el Reunion Sextet tocando 'Claudia'.