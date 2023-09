58:35

'Borrowed roses' es el título del disco en solitario del pianista cubano Gonzalo Rubalcaba con clásicos estadounidenses como 'Night and day' de Cole Porter, 'Take five' de Paul Desmond o 'Someone to watch over me' de los Gershwin. Del disco de Bebel Gilberto, 'João', canciones que cantaba y tocaba su padre: 'Adeus América', 'Eu vim da Bahia', 'É preciso perdoar', 'Ela é carioca' o 'Caminhos cruzados'. Y del nuevo disco de Ivan Lins con una sinfónica, 'My heart speaks', las canciones 'Renata María', 'Não ha porque' e 'Easy going'. Cierra Quincy Jones con una composición de Ivan Lins titulada 'Setembro'.