Del disco de los brasileños Rosa Passos y Paulo Paulelli 'Sem compromisso' sambas de la primera mitad del siglo XX como 'Beija-me', 'Leva meu samba', 'Sem compromisso', 'Se acaso você chegasse' o 'Canta Brasil'. Dos italianos, el clarinetista Gabriele Mirabassi y el acordeonista Simone Zanchini, firman 'Il gatto e la volpe' con instrumentales como 'Impro nº 5', 'Our Spanish love song' o 'Pinocchio'. Del quinteto vocal de la berlinesa de origen senegalés Fama M´Boup 'In june' las canciones 'How to kiss', 'I sing the body electric' y 'Pandemic thoughts'. Despiden los franceses del grupo Brazilian Stories con 'Lilia' de Milton Nascimento.