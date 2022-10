59:02

El acordeonista francés Richard Galliano y su New York Tango Trio en abril, en la pequeña población suiza de Cully, a orillas del Lago Léman, tocando 'Vuelvo al sur' y 'Milonga del ángel', de Piazzolla, y sus composiciones 'New York tango', 'Waltz for Nicky' y 'Tango pour Claude'. Y también el baterista brasileño Duduka da Fonseca & Quarteto Universal con 'Viver de amor', de su nuevo disco 'Yes!!!', y la pianista y cantante brasileña Eliane Elias con 'Você e eu', 'Bolinha de papel', 'Tim tim por tim tim', 'Brigas nunca mais' y 'Saveiros' -a dúo con Dori Caymmi- de su nuevo disco 'Quietude'.