El pianista Chucho Valdés y el clarinetista y saxofonista Paquito D´Rivera, que se conocieron hace 60 años y estuvieron décadas sin hablarse, han grabado al frente de un denominado Reunion Sextet el disco 'I missed you too!' con piezas como la que le da título, 'Mambo influenciado' o 'Claudia'. Chucho acompaña a Roxana Amed en una grabación del clásico de Ignacio Cervantes 'Los tres golpes' para el disco de la cantante y compositora argentina 'Unánime'. Dos brasileños que andan de conciertos por España: Vanessa Moreno ('Relatividade', 'Vem ver') y Chico César ('Xangô forró e aí' -con Ray Lema-, 'Sobrehumano' -con Salif Keita- y 'Amorinha'. Y dos temas del nuevo disco del grupo Snarky Puppy ('Take it!', 'Fuel city') que se publica hoy.