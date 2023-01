59:03

Recuerdo agradecido al pianista y compositor Chick Corea, que nos dejó en febrero de 2021, con 'Children´s song nº1', 'Children´s song nº2', 'Children´s song nº3' y 'Children´s song nº6' de su disco de piano solo ''Children´s songs'; 'Sometime ago' y 'La fiesta' del primer disco de su Return to Forever; 'What game shall we play today', 'Crystal silence' y 'Brasilia' de discos con el vibrafonista Gary Burton; 'Brasil' del disco con Bela Fleck 'The enchantment' y 'Sicily' del disco en cuarteto 'Friends'.