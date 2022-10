59:04

Más canciones de 'Quietude' (Quietud, calma), el nuevo disco de la pianista y cantante Eliane Elias: 'Bahia com H', 'Olha', 'Tim tim por tim tim' y 'Saveiros' -a dúo con Dori Caymmi-. Del disco del clarinetista Gabriele Mirabassi y el acodeonista Simone Zanchini 'Il gatto e la volpe' los instrumentales 'Felliniano' y 'Our spanish love song' de Chalie Haden. Y del disco de Lady Blackbird 'Black acid soul' las canciones 'Blackbird', 'It´s not that easy' y 'Fix it'. Despedida con Miles Davis y la versión larga de 'Time after time' del disco 'That´s what happened 1982-1985'.